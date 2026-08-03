Teramo, Protezione Civile, ripartito il servizio di vedette antincendio

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e le Associazioni di Protezione Civile, nei giorni scorsi è ripartito il servizio di “Vedette Antincendio”, che già negli passati ha dimostrato di essere un un pilastro fondamentale della strategia di monitoraggio contro gli incendi boschivi nel periodo estivo – L’iniziativa si inserisce nel quadro più ampio delle attività di prevenzione del rischio incendi e vedrà i volontari delle diverse associazioni – CIVES, Gran Sasso d’Italia (sezione Teramo) e Associazione Nazionale Alpini – perlustrare tutti i giorni il territorio e segnalare a chi di competenza principi di incendio o strani “movimenti”. Il servizio, partito nei giorni, sarà attivo fino a fine agosto, andando a coprire proprio il periodo più critico rispetto al rischio di incendi, soprattutto in virtù delle alte temperature e delle sempre più frequenti ondate di calore, unite spesso a comportamenti sconsiderati. “La tutela del nostro patrimonio forestale e la sicurezza dei cittadini rappresentano da sempre una nostra priorità – dichiara l’Assessore alla Protezione Civile Anastasia Liouras – e per questo abbiamo deciso di riproporre il servizio delle ‘vedette’ antincendio, come ulteriore e costante presidio di controllo del territorio nel periodo più a rischio all’anno – L’obiettivo è quello di prevenire gli incendi e, laddove si verifichino, intervenire tempestivamente su ogni potenziale focolaio, limitando al massimo i danni – Purtroppo, in questi anni il territorio è stato colpito più volte da incendi, quasi sempre dolosi, che hanno danneggiato in maniera importante le aree colpite – si apprende dalla nota stampa. Ed è per questo che ogni ulteriore presidio è strategico sia in termini di prevenzione che di risposta alle emergenze – si apprende dalla nota stampa. Particolarmente rilevante, come evidenziato dalle stesse direttive ministeriali, è il coinvolgimento del volontariato organizzato, da sempre impegnato in questo tipo di attività”.L’Assessore ricorda inoltre alla cittadinanza come l’ordinanza emanata dal Sindaco lo scorso 26 giugno, volta proprio a prevenire il rischio incendi, preveda anche un impegno diretto dei cittadini, chiamati a garantire la pulizia dei terreni privati e la relativa rimozione di sterpaglie e vegetazione incolta dalle aree di pertinenza – si apprende dal portale web ufficiale. Operazioni che sono fondamentali sia per creare delle vere e proprie fasce di protezione sia per agevolare l’eventuale transito dei mezzi di soccorso – aggiunge testualmente l’articolo online. “La collaborazione dei cittadini è essenziale, anche e soprattutto per quel che riguarda la segnalazione di eventuali comportamenti a rischio così come di eventuali principi di incendio – commenta il Sindaco Gianguido D’Alberto – Come Amministrazione, in sinergia con le forze dell’ordine e con i Vigili del Fuoco, mettiamo costantemente in campo attività di prevenzione e cercheremo di fare sempre di più e meglio, ma serve l’impegno di tutti – precisa il comunicato. Crediamo fortemente nel servizio delle vedette e non possiamo che ringraziare le associazioni di volontariato, che hanno dato immediatamente la propria disponibilità e che rappresentano una ricchezza per il territorio e un aiuto importante per tutte le istituzioni”. Sindaco e Assessore ricordano inoltre come fino al 15 ottobre sia in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi e usare apparecchi a fiamma o elettrici che producono scintille in prossimità di aree boscate o terreni agricoli, così come l’obbligo per i proprietari frontisti di strade comunali, di mantenere le siepi e i rami potati per non restringere la carreggiata – Per eventuale segnalazioni i incendi i cittadini possono rivolgersi ai seguenti numeri: 115 – Vigili del Fuoco; 112 o 1515 – Carabinieri; 800.861.016 – Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Teramo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche sulle pagine del portale web del Comune di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.teramo.it