Teramo, Provvedimenti temporanei relativi alla circolazione in un tratto della pista ciclopedonale e della linea 7 del servizio urbano

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Iin relazione all’effettuazione di lavori pubblici, sono stati assunti provvedimenti relativi alla circolazione in un tratto della pista ciclopedonale e alla modifica temporanea del percorso di una linea del trasporto pubblico, come di seguito si precisa – si legge sul sito web ufficiale. Emanata una ordinanza di interdizione al traffico ciclopedonale dal 13 aprile fino a fine lavori, nel tratto di pista ciclopedonale compreso tra il Ponte in legno di Via del Tiro fino all’incrocio della pista con via A. De Albentiis. Il provvedimento di rende necessario per poter effettuare i lavori di realizzazione di stazioni di ricarica – si apprende dal portale web ufficiale. In seguito ai lavori in corso sul Piazzale della Stazione Ferroviaria, condotti da RFI in collaborazione con il Comune di Teramo, dal prossimo 13 aprile e fino alla riconsegna delle aree retrostanti, (indicativamente stabilita al 15 giugno) la linea 7 del servizio di trasporto pubblico locale, effettuerà il seguente percorso alternativo: Stazione RFI (NUOVA FERMATA PRESSO LA NUOVA PENSILINA ESISTENTE, GIA’ A SERVIZIO DELLA LINEA 1) – Viale Crispi – Via Roma – Via Po – recita il testo pubblicato online. Restano conseguentemente soppresse, per lo stesso periodo, le fermate di via F. Regina – viene evidenziato sul sito web.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Teramo . I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.teramo.it