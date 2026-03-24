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Attualità

Teramo, Quartiere Gammarana: provvedimenti al traffico per lavori della Ruzzo Reti  

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Comune di Teramo , ultime dal sito web istituzionale:Nel quartiere Gammarana, la RUZZO RETI fino al prossimo 17 Aprile 2026, effettuerà lavori sulla pubblica rete idrica – si legge sul sito web ufficiale. Il lavoro si svolgerà in tre distinte fasi in modo da creare meno disagio possibile alla circolazione stradale come di seguito descritte: Fase 1. Via Potito Randi, da incrocio Via Marcozzi fino a incrocio via Gammelli – via Matteotti (durata indicativa, salvo imprevisti e condizioni meteo sfavorevoli: giorni 15); Fase 2. Via Gammarana, da incrocio Via Gammelli – Via Matteotti fino a incrocio Via Romualdi (durata indicativa salvo imprevisti e condizioni meteo sfavorevoli: giorni  15);Fase 3. Via Gammarana – Via Luigi Tripoti, da incrocio Via Romualdi fino a incrocio Via Castagna (durata indicativa salvo imprevisti e condizioni meteo sfavorevoli: giorni 15).  Si è ritenuto necessario assumere provvedimenti per il transito veicolare della zona – si legge sul sito web ufficiale. Pertanto è stata emanata una ordinanza che sancisce:1) che  fino al 3 Aprile 2026 e comunque fino alla conclusione dei lavori fase 1, in Via Potito Randi, nel tratto compreso tra l’intersezione a raso di Via Marcozzi fino all’intersezione con Via Gammelli -Via Matteotti, “sia vietato il transito e la sosta” a tutti i veicoli, con pena aggiuntiva della rimozione coatta, su ambo i lati; 2) che dalle ore 08:00 del  6 aprile fino al 18 Aprile 2026, e comunque fino alla conclusione dei lavori della fase 2, in Via Gammarana nel tratto compreso tra l’intersezione a raso di Via Matteotti e Via Romualdi, “sia vietato il transito e la sosta” a tutti i veicoli, con pena aggiuntiva della rimozione coatta, su ambo i lati;3) che dalle ore 8:00 del  20 Aprile 2026 fino al 1° maggio 2026 e comunque fino alla conclusione dei lavori della fase 3, in Via Gammarana – Via Luigi Tripoti nel tratto compreso tra l’intersezione a raso di Via Romualdi e Via N. Castagna “sia vietato il transito e la sosta” a tutti i veicoli, con pena aggiuntiva della rimozione coatta, su ambo i lati; 4) che durante la fase 3 dovrà essere comunque garantito l’accesso veicolare in Via A. De Benedictis, mediante l’istituzione di “senso unico alternato” in via Tripoti, da Via Castagna fino a Via De Benedictis.   Il Concessionario Baltour, a parziale modifica della Linea Urbana n. 8,  osserverà il seguente percorso alternativo: Fase 1 e 2 – Viale Crispi – Via Interamnia – Via Luigi Tripoti – Via Romualdi – Via Gammarana; Fase 3 – Viale Crispi – Via Interamnia – Via Luigi Tripoti – Via Romualdi – Via Gammarana – Via De Jacobis – via Tripoti -Interamnia Viale Crispi. 

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Teramo . La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Comune di Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.teramo.it

 

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