Teramo, Quattro nuove telecamere per la videosorveglianza

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

In questi giorni è in corso un intervento di installazione di quattro telecamere di videosorveglianza in altrettante zone della città: a quella nuova in Largo caduti di Nassirya, si aggiungono altre a rinforzo in Piazzetta del Sole, Piazza Martiri della Libertà e Piazza Orsini. Nei prossimi giorni ad esse si aggiungeranno altre telecamere che verranno installate a Villa Mosca e Nepezzano, così come stabilito dall’amministrazione comunale – L’attività si configura come il primo step del potenziamento del servizio, che interessa non solo il centro storico ma anche altre sensibili aree urbane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ė stata realizzata per volontà dell’amministrazione comunale e concordata con la Prefettura

