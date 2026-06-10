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Politica

Teramo: Rabbuffo nuovo vice commissario provinciale, Romani commissario cittadino a Roseto

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Prosegue il percorso di riorganizzazione della Lega in provincia di Teramo con le nuove nomine annunciate dalla dirigenza del partito. Berardo Rabbuffo, Capogruppo della Lega al Comune di Teramo, è stato nominato vice commissario provinciale, mentre Anthony Romani, imprenditore del settore turistico, è il nuovo commissario cittadino della Lega a Roseto degli Abruzzi.

Secondo quanto dichiarato da Andrea Scordella, commissario provinciale della Lega, l’obiettivo di queste nomine è quello di rafforzare ulteriormente il radicamento del partito sul territorio in vista degli imminenti appuntamenti elettorali. “Rabbuffo è già una figura di grande esperienza politica, una garanzia per competenza e affidabilità, e sono certo che contribuirà in maniera significativa alla crescita del partito anche a livello provinciale”, ha sottolineato Scordella.

Anche il coordinatore regionale Vincenzo D’Incecco ha espresso soddisfazione per le nomine, definendo Rabbuffo e Romani due validissimi riferimenti territoriali che potranno dare un contributo importante al percorso di crescita e consolidamento della Lega.

Giuseppe Bellachioma, Capogruppo della Lega al Comune di Roseto degli Abruzzi, si è detto molto contento della nomina di Romani, sottolineando come in città si stia ricostituendo il gruppo della Lega anche dal punto di vista organizzativo in vista delle prossime elezioni amministrative.

Le prossime mosse del partito includeranno una riunione dedicata al tesseramento, durante la quale saranno nominati anche il vice commissario cittadino e il responsabile organizzativo. La Lega sembra essere intenzionata a consolidare la propria presenza sul territorio, puntando a presentarsi alle elezioni con una lista ben strutturata all’interno della coalizione di centrodestra.

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