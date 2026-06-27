Teramo, Rifacimento dell’asfalto in via Po: da domani, domenica 28 giugno, al via i lavori

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Domani, domenica 28 giugno, come da cronoprogramma, partiranno i lavori di rifacimento dell’asfalto nel tratto di via Po compreso tra via Firenze e la rotatoria di Cartecchio, sulla statale 80. Per limitare al minimo i disagi, l’intervento sarà effettuato nelle ore notturne, con la chiusura al traffico del tratto di strada interessato dalle 22:00 di domani, domenica 28 giugno, alle 6:00 di lunedì 29, dalle 22:00 di lunedì 29 alle ore 6:00 di martedì 30 e dalle 22:00 di martedì 30 alle ore 6:00 del 1 luglio – I lavori rientrano nell’intervento di completamento e miglioramento delle ciclovie urbane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Con questo intervento andiamo a sistemare gli asfalti in un tratto di strada particolarmente importante e strategico – sottolinea l’Assessore Mimmo Sbraccia – e la decisione di realizzarlo proprio in questo periodo dell’anno, caratterizzato da un minor traffico veicolare anche per via della chiusura delle scuole, concentrando i lavori nelle ore notturne, risponde proprio all’esigenza di limitare i fisiologici disagi legati alla realizzazione del nuovo asfalto”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Teramo . I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.teramo.it