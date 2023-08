Teramo, Ripristinato il servizio dei CDU online 

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

L’assessore alla Rigenerazione urbana e governo del territorio Graziano Capanna, comunica che è stato ripristinato il servizio dei CDU online (Certificato di Destinazione Urbanistica), in conformità con le nuove normative di identificazione, relative allo SPID e alla CIE (Carta d’identità elettronica).Il servizio permetterà all’utente di richiedere e produrre in maniera autonoma il Certificato di Destinazione Urbanistica con rilascio immediato del documento – aggiunge testualmente l’articolo online. Il sistema interagisce direttamente con la piattaforma PagoPA, pertanto sarà possibile effettuare i pagamenti con procedura online – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sarà inoltre possibile verificare in qualsiasi momento la validità della firma digitale apposta sul certificato, tramite apposita App. Il servizio è raggiungibile ai seguenti link:· Direttamente all’indirizzo: https://teramocdu.geoportal.it· Dalla Home page del Geoportale Urbanistico del Comune di Teramo alla finestra “CDU online”· Dal Portale Ufficiale della città di Teramo attraverso il percorso: https://www.comune – teramo – recita il testo pubblicato online. it/servizi/catasto-e-urbanistica/certificato-di-destinazione-urbanistica/30-101.html

