Teramo, Riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria, dal 29 giugno aperta la nuova strada di collegamento tra via Aeroporto e viale Crispi

Teramo , nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Lunedì 29 giugno sarà aperta al traffico la nuova strada carrabile di collegamento tra via Aeroporto e viale Crispi, realizzata nell’ambito dei lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria e dell’area circostante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lavori che, oltre a rendere più moderna ed efficiente la stazione ferroviaria, stanno portando a una ricucitura dei quartieri Stazione e Gammarana attraverso la realizzazione di una nuova piazza, che sarà aperta nel mese di luglio d’intesa con RFI, oltre che di un nuovo collegamento pedonale e carrabile – si apprende dalla nota stampa. Nella prima fase, in via sperimentale, la nuova viabilità tra via Aeroporto e viale Crispi sarà aperta al traffico con senso unico di percorrenza da via Aeroporto verso viale Crispi, con immissione e svolta obbligatoria a destra su viale Crispi dopo il segnale di stop.Questa prima configurazione sarà monitorata dall’ufficio tecnico in collaborazione con la Polizia Municipale per tre mesi, al fine di stabilire eventuali successive modifiche anche nella viabilità limitrofa – “Con questo intervento andiamo a dare respiro alla viabilità in una zona strategica del territorio comunale, che negli anni è cresciuta molto in termini di traffico – sottolinea l’Assessore ai Lavori pubblici Marco Di Marcantonio – la decisione di aprire la strada alle macchine in un periodo in cui il volume di traffico è minore, per via della chiusura delle scuole, ci permetterà di monitorare meglio la situazione ed eventualmente apportare modifiche alla viabilità limitrofa prima del nuovo anno scolastico, evitando così disagi ai cittadini”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di Teramo e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.teramo.it