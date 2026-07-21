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Teramo, Sabato 25 luglio sarà effettuato un trattamento straordinario di disinfestazione sul territorio contro insetti infestanti

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Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Teramo attraverso il portale web istituzionale:Sabato 25 luglio dalle ore 04.30, verrà effettuato un trattamento straordinario di disinfestazione contro insetti infestanti – L’intervento, coordinato dal Vice Commissario della polizia locale Vincenzo Calvarese,  sarà eseguito su tutto il territorio comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale.   Precauzionalmente si raccomanda di: – non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento- tenere le finestre chiuse- tenere gli animali domestici riparati- evitare di stendere la biancheria- evitare parcheggi di autovetture o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione – In caso di maltempo, il trattamento non effettuato sarà riprogrammato e svolto in data successiva, previa comunicazione – si apprende dalla nota stampa.  

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune di Teramo e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche sulle pagine del portale web del Comune di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.teramo.it

 

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