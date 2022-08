Teramo, Sabato 27 agosto, terza edizione di Extemporamnia

- Advertisement -

Sabato 27 agosto alle ore 17:00 si accenderanno le luci sulla terza edizione del festival della pittura estemporanea di Teramo, ormai noto con il nome di Extemporamnia – viene evidenziato sul sito web. L’evento si svolge con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Teramo, di Unite, del BIM e della provincia di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Sono 150 gli artisti che hanno fatto la pre-registrazione ma al nastro di partenza potrebbero esserne anche di più. Anna Maria Magno Roberta Di Maurizio, Daniela Musa, Donatella Toletti, Vladimiro di Stefano, Massimo Lupino e Enzo delle monache: questi sono i nomi dei componenti del direttivo che da tre anni si adoperano per dare forma e sostanza a quello che all’inizio sembrava un progetto ambizioso – aggiunge testualmente l’articolo online. Il montepremi è il più alto tra tutte le estemporanee che si organizzano nelle diverse regioni italiane Ma non è questo l’aspetto più importante del Festival: al centro dell’evento ci sono gli artisti, che durante una intera notte trasformeranno il centro della città e in un laboratorio artistico a cielo aperto – riporta testualmente l’articolo online. Centinaia di terre bianche che, davanti agli occhi dei turisti e di quanti vivranno la notte teramana, si coloreranno di emozioni. La giuria è il fiore all’occhiello di tutta la manifestazione: 21 giurati selezionati tra le più illustri professionalità della nostra regione a cui si aggiungono artisti ed esperti d’arte provenienti da ogni parte d’Italia; ognuno dei 21 giurati voterà utilizzando un software appositamente realizzato per il festival. La cerimonia di premiazione sarà presentata da Manuela Cermignani, sarà poi il fotografo Pino Giove ad immortalare le opere che andranno ad arricchire la terza edizione del catalogo d’arte EXTE. Le 30 opere vincitrici del concorso, saranno esposte nella sala di via Nicola Palma nel mese di ottobre 2022.Novità di questa edizione saranno le due sezioni speciali dedicate rispettivamente ai fotografi e ai bambini – Bambini che avranno la possibilità di colorare e giocare al fianco di artisti e maestri d’arte di fama internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

