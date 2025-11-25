Teramo, sei giovani arrestati per droga: spaccio anche vicino alle scuole

TERAMO – Sei giovanissimi, quattro dei quali minorenni, sono stati arrestati dai carabinieri nell’ambito di un’indagine sul traffico di stupefacenti in città. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Teramo, insieme alle altre Compagnie coinvolte, hanno dato esecuzione a ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del tribunale per i Minorenni dell’Aquila per detenzione e spaccio di droga.

Tre ragazzi sono stati condotti in carcere, per altri due – un minorenne e un giovane oggi maggiorenne ma minore all’epoca dei fatti – è stata disposta la collocazione in comunità, mentre un sesto indagato, anch’egli ora maggiorenne ma all’epoca minorenne, è stato posto ai domiciliari. Le misure sono state richieste dalla Procura della Repubblica per i Minorenni dell’Aquila, che da novembre dello scorso anno coordina un’inchiesta su una rete di spaccio gestita da minorenni, in alcuni casi in collegamento con maggiorenni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’attività di spaccio di hashish, cocaina e marijuana aveva come principali acquirenti coetanei dei ragazzi coinvolti e si sviluppava in diversi punti della città, talvolta anche nei pressi delle scuole o di locali frequentati da giovani. La “tenuta” del gruppo sarebbe stata garantita da una costante disponibilità di droga, acquistata reinvestendo il denaro ottenuto dalle vendite precedenti.

Nel corso delle indagini i carabinieri hanno sequestrato circa 2,5 chili di hashish, 200 grammi di cocaina, 100 grammi di marijuana e 4.500 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Dalle attività investigative è emerso inoltre che i sei giovani erano diventati un punto di riferimento per molti consumatori teramani della stessa fascia d’età. La loro presenza sulle piazze di spaccio sarebbe stata riconosciuta anche da altri soggetti impegnati nello stesso traffico illecito, con i quali erano stati definiti accordi per suddividere le zone ed evitare contrasti.

Il numero di acquirenti individuati nel corso dell’inchiesta, tutti giovanissimi dediti all’uso di sostanze stupefacenti, è descritto come elevato dagli inquirenti. La posizione degli indagati è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.