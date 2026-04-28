Teramo, si avvicina “Aspettando il Primo Maggio”: tutte le informazioni utili e disposizioni di sicurezza per l’evento

Aspettando il Primo Maggio: musica e divertimento al Parco Fluviale “Davide De Carolis” di Teramo

La 17esima edizione dell’evento “Aspettando il Primo Maggio” si appresta ad animare il Parco Fluviale “Davide De Carolis” di Teramo, grazie all’organizzazione dell’Associazione Culturale Big Match. Giovedì 30 aprile, a partire dalle ore 18:00 e fino a tarda notte, il pubblico potrà godere della presenza di artisti di rilievo nel panorama musicale italiano come Ermal Meta, Bambole di Pezza e I Patagarri, insieme alle esibizioni locali delle band che hanno collaborato al progetto I Pigri vol. 1 e dei Manila Hemp. A concludere la serata ci sarà il Dj Set di Pinecore.

Per garantire un’affluenza regolare e la massima sicurezza dell’evento, l’organizzazione fornisce importanti informazioni utili per il pubblico. L’apertura dei varchi di accesso è prevista per le ore 17:00, con due punti di accesso: la Scalinata del parcheggio San Gabriele e la Discesa Vecchio Mattatoio – via delle Officine. Si raccomanda di non accedere dal Ponte del “Lidl” in quanto interdetto al transito. La capienza massima dell’evento è di 8000 persone e le persone con disabilità potranno accedere dalla nuova passerella che porta al lungofiume.

In previsione dell’evento, i parcheggi San Francesco e San Gabriele avranno una tariffa speciale di 3 euro valido fino alle ore 08:00 del 1° maggio. Il personale di sicurezza sarà presente a tutti gli ingressi per garantire un sereno svolgimento dell’evento, chiedendo al pubblico di rispettare le disposizioni di sicurezza.

È vietato introdurre nell’area del concerto valigie, trolley, bombolette spray, bevande alcoliche, animali, bastoni per selfie, ombrelli, penne laser, droni, biciclette, armi, fuochi d’artificio e altri oggetti non consentiti per motivi di sicurezza.

Gli organizzatori ribadiscono l’importanza del rispetto delle regole e della collaborazione di tutti per la riuscita dell’evento. Per ulteriori informazioni è possibile contattare press.bigmatch@gmail.com.