Teramo, si chiude la Stagione di Prosa della Riccitelli con lo spettacolo “Le Gratitudini” dal romanzo di Delphine De Vigan

La Società della Musica e del Teatro “Primo Riccitelli” ha annunciato l’ultimo appuntamento della Stagione di Prosa, che si terrà venerdì 10 aprile alle 20.30 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Teramo. Lo spettacolo in programma è “Le Gratitudini”, tratto dal romanzo di Delphine De Vigan e adattato e diretto da Paolo Triestino.

In scena saranno presenti gli attori Paolo Triestino, Lucia Vasini, Pierluigi Corallo e Carmen Di Marzo, che porteranno sul palco un’emozionante storia di riconoscenza e affetto. Il romanzo di De Vigan è definito come un inno alla vita, in cui quattro destini si intrecciano tra sentimenti, passioni e rimpianti, mostrando come tutto sia ancora possibile se solo lo si desidera con forza e determinazione.

Il presidente della Riccitelli, Alessandra Striglioni, ha espresso il suo ringraziamento al Magnifico Rettore, Prof. Christian Corsi, per aver consentito alla società di portare avanti le sue stagioni. La stagione 2025/2026 si concluderà con lo spettacolo “Le Gratitudini”, ma già si sta lavorando alla prossima stagione 2026/2027.

La presidente ha inoltre ringraziato tutti gli operatori dell’Università, il pubblico affettuoso e presente e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione della stagione teatrale. È stata anticipata la prossima stagione, che vedrà ancora una volta la partecipazione del pubblico che sostiene e apprezza il lavoro della Riccitelli.

Gli ultimi posti per lo spettacolo sono ancora disponibili online su CiaoTickets e presso gli uffici della Riccitelli. La società invita quindi il pubblico a continuare a seguirli e a partecipare alle future produzioni.