Teramo, Sicurezza stradale, in sei mesi sequestrati 40 veicoli sprovvisti di assicurazione

Sono 40 i sequestri amministrativi di autoveicoli, finalizzati alla confisca, effettuati negli ultimi sei mesi dalla Polizia Locale di Teramo, a seguito di controlli in cui gli agenti hanno accertato l’assenza della relativa copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Oltre al sequestro, per i proprietari dei veicoli sono scattate anche le relative multe, per un totale di circa 35mila euro di sanzioni elevate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli accertamenti, effettuati nell’ambito dell’operazione “strade sicure”, rientrano in una più ampia attività di controllo del territorio, che vede anche l’utilizzo “dell’avanzato sistema di videosorveglianza in dotazione al Comando di piazzale San Francesco”, come sottolinea la Polizia Locale – Il sistema, infatti, consente anche di verificare in fase dinamica la copertura assicurativa delle auto, permettendo di fermare immediatamente gli autoveicoli che ne sono sprovvisti e procedere al sequestro – recita il testo pubblicato online. “Particolare attenzione – evidenzia il Comando di Polizia Locale – è stata rivolta anche ai veicoli lasciati in sosta prolungata sulla strada, che sottraggono spazi alla fruibilità pubblica del suolo – riporta testualmente l’articolo online. L’attività di controllo riveste notevole importanza sia ai fini della sicurezza stradale, sia per limitare fenomeni di degrado”.

