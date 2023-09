Teramo, Sport sotto le stelle: sabato 16, alle 18.00, in Piazza Martiri il taglio del nastro

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Alle ore 18.00 di Sabato 16 settembre, il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto inaugurerà l’edizione n 14 di Sport Sotto le Stelle – recita la nota online sul portale web ufficiale. In piazza Martiri, con il Primo cittadino, gli assessori Antonio Filipponi e Alessandra Ferri – precisa il comunicato. Sport sotto le stelle, che si svolgerà in centro storico, è un evento dedicato agli amanti dell’attività fisica, ma non solo – aggiunge testualmente l’articolo online. Oltre allo sport, rappresentato da oltre cento discipline, protagonisti della serata saranno arte, musica, shopping e artisti di strada – si legge sul sito web ufficiale.

Il giorno successivo all’evento si svolgerà la Strateramo, passeggiata per le vie della città, giunta alla seconda edizione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Per lo svolgimento di tali manifestazioni, il traffico e la sosta subiranno inevitabili modifiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dalle ore 14:00 del 16 settembre, fino a fine manifestazione vietati il transito e la sosta con rimozione coatta su ambo i lati, a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati, sulle seguenti vie: Corso De Michetti; Largo Melatino fino all’intersezione con Via Dei Mille; Corso Cerulli; Piazza Martiri Della Libertà; Corso san Giorgio; Via San Berardo; Piazza Sant’Anna; Piazza Verdi; Via Della Verdura; Piazza Orsini; Via Comi all’altezza dell’intersezione con Via Carlo Forti.Dalle ore 14:00 del 16 settembre, fino a fine manifestazione, vietato il transito veicolare sui varchi iningresso della zona ZTL di Via Irelli e Via Oberdan.

Dalle ore 10:00 del 1 settembre, fino a fine manifestazione vietati il transito e la sosta, conrimozione coatta su ambo i lati, a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati, in: Corso De Michetti; Via Delfico; Via Albi; Corso San Giorgio; Via Oberdan; Via Vezzola; Via Nicola Palma; Via Torre Bruciata; Via Del Baluardo; Via Noè Lucidi; Via Dei Mille Via Melatini tratto tra Via dei Mille e Corso Cerulli; Via Porta Carrese; Via Carducci; Piazza Dante; Via Trento e Trieste; Largo Pro Console; Via Veneto; Via San Berardo; Via Irelli; Via Stazio; Piazza Del Carmine; Via Savini; Via Muzii; Via Capuani;Via Cerulli Irelli nel tratto compreso tra Via Stazio e Via San Berardo – riporta testualmente l’articolo online.

Gli amministratori, consapevoli degli inevitabili disagi che tali provvedimenti potrebbero causare, si scusano con i cittadini, certi comunque che il sacrificio richiesto sarà compensato dalla eccezionalità degli eventi cui tutti possiamo sentirci coinvolti.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Teramo . La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.teramo.it