Teramo, Sportello per la pace: aggiornamenti

Anche nella giornata odierna, giovedì 10 marzo, e nei prossimi giorni il centro di raccolta, allestito in un magazzino dell’ex Villeroy, sarà aperto dalle 15.30 alle 19.00. Ogni aggiornamento sugli orari e sui giorni di apertura sarà comunicato sulla pagina Facebook dell’associazione Kerjgma e sui social del Comune di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. I volontari dell’associazione, che insieme al Comune hanno promosso la raccolta di beni di prima necessità da donare alle popolazioni e ai territori colpiti dalla guerra, hanno inoltre lanciato un appello per la donazione di un muletto, a motore o anche elettrico, necessario per velocizzare il carico rapido dei Tir utilizzati per trasportare i prodotti.

