Teramo, successo di “Aspettando il Primo Maggio”: musica e entusiasmo non si fermano nonostante il freddo

Il concertone “Aspettando il Primo Maggio” ha visto ancora una volta uno straordinario successo a Teramo nonostante le temperature fredde e il clima poco primaverile. Giunto alla sua 17esima edizione, l’evento ha trasformato il Parco Fluviale “Davide De Carolis” in un luogo simbolo del panorama musicale regionale.

Con più di cinquemila partecipanti che hanno affollato il lungofiume cittadino ieri sera, l’energia e il calore del concerto promosso dall’Associazione Culturale Big Match hanno reso questa edizione un appuntamento imperdibile per il quarto anno consecutivo.

La serata è stata caratterizzata da una maratona di suoni e condivisione che è proseguita fino a tarda notte, con momenti di riflessione promossi da CGIL e Udu su temi importanti come il lavoro, la parità, la guerra e la situazione di Gaza. Gli artisti presenti si sono anche espressi sui temi trattati, riscaldando l’atmosfera con le loro esibizioni.

Tra i nomi che si sono alternati sul palco, i Patagarri hanno infiammato il parco con i loro ritmi travolgenti, le Bambole di Pezza hanno portato energia punk e rock, mentre Ermal Meta ha coinvolto il pubblico con brani carichi di emozione e intensità. La scena locale ha avuto ampio spazio con le esibizioni dei Manila Hemp e delle band che hanno collaborato al progetto “I Pigri vol. 1”.

Dopo i concerti live, la festa è proseguita con il Dj Set di “Pinecore”, che ha tenuto alta la carica del pubblico presente. Ad animare la serata sono state le voci di Ilaria Cappelluti, volto e voce di “Radio Italia – Solo Musica Italiana” e Duccio Pasqua, giornalista e voce di “Rai Stereonotte”.

L’Associazione Big Match ha ringraziato tutti i partecipanti per aver reso questa 17ª edizione un ennesimo successo, così come tutte le istituzioni, le forze dell’ordine, lo staff, l’apparato della sicurezza e gli sponsor che hanno contribuito al buon svolgimento dell’evento.