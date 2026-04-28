Teramo, successo per il vertice sull’internazionalizzazione delle PMI della Camera di Commercio Gran Sasso

Si è concluso con successo presso la sede della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia l’incontro “Internazionalizzazione e PMI: le politiche e i servizi del Sistema Camerale”. L’evento ha riunito a Teramo i principali attori nazionali del supporto all’export per delineare le strategie di crescita delle imprese locali nell’ambito del Progetto SEI (Sostegno all’Export dell’Italia).

Durante l’iniziativa, Antonella Ballone, presidente della C.C.I.A.A. del Gran Sasso d’Italia, ha dichiarato: “Le nostre imprese ci rendono orgogliosi a livello commerciale e il nostro Ente intende fare la differenza per loro in termini di assistenza sui mercati”. Ballone ha evidenziato alcuni dati significativi riguardanti l’export abruzzese, sottolineando le dinamiche diverse riscontrate nelle province di Teramo e L’Aquila.

L’incontro ha visto la partecipazione dei vertici di Unioncamere, Promos Italia e Assocamerestero, che hanno offerto supporto e consigli agli imprenditori presenti. Inoltre, sono intervenuti esperti del settore come Pietro Infante (Unioncamere), Giovanni Rossi e Matteo Zilocchi (Promos Italia), Pina Costa (Assocamerestero), Alessandro Addari (Confindustria Abruzzo Medio Adriatico) e Mirco Mirabilio (CNA Abruzzo).

Particolare attenzione è stata dedicata al tema delle certificazioni internazionali, con un focus sugli standard HALAL. Hamid Distefano, amministratore delegato di Halal Italia Srl, ha presentato i nuovi standard tecnici 2025-2026, strumenti fondamentali per accedere ai mercati musulmani in forte espansione.

Al termine delle sessioni tecniche, le aziende partecipanti hanno avuto la possibilità di incontrare gli esperti presenti per ricevere orientamento personalizzato sui propri progetti di export.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto e di crescita per le PMI abruzzesi, che hanno potuto avere accesso a strumenti e servizi mirati a supportare la loro espansione sui mercati esteri.