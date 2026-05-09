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Teramo, “SuperEroi in Corsia – Missione Sorriso” regala emozioni e sorrisi al reparto di Pediatria dell’Ospedale Mazzini

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Una mattinata speciale all’insegna dell’emozione, della solidarietà e della spensieratezza ha caratterizzato la prima uscita ufficiale del progetto “SuperEroi in Corsia – Missione Sorriso” presso il reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Mazzini di Teramo. Promosso dall’Associazione San Gabriele di Montorio al Vomano, l’iniziativa ha visto supereroi, clown e personaggi amati dai bambini animare i corridoi del reparto regalando sorrisi, stupore e momenti di leggerezza ai piccoli pazienti ricoverati e alle loro famiglie.

Durante la visita, sono stati organizzati momenti di spettacolo, piccole esibizioni sceniche e acrobatiche, giochi, musica e la consegna di doni e giocattoli ai bambini presenti. Prima dell’inizio dell’iniziativa, il presidente dell’Associazione San Gabriele, Albino Valerii, ha presentato la realtà associativa montoriese che si avvicina alla 13ª edizione della tradizionale Festa di San Gabriele.

Successivamente, il vice presidente Marco Di Sabatino ha raccontato la nascita del progetto “SuperEroi in Corsia – Missione Sorriso”, spiegando come tutto sia partito da un sogno e da un’idea di un caro amico dell’associazione, Danilo Di Francesco, che insieme ai suoi figli ha coinvolto l’associazione nella parte organizzativa. Presente all’iniziativa anche il Direttore Generale della ASL Teramo, Maurizio Di Giosia, che ha testimoniato vicinanza e apprezzamento verso il progetto insieme al personale sanitario del reparto.

L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di trasformare per qualche ora l’ambiente ospedaliero in un luogo di fantasia e serenità, dimostrando quanto anche un semplice sorriso possa diventare importante nel percorso di cura dei più piccoli. L’iniziativa al Mazzini rappresenta solo la prima missione di un progetto destinato a proseguire anche in futuro con nuove iniziative e ulteriori appuntamenti dedicati ai bambini ricoverati.

L’Associazione San Gabriele ha ringraziato la Direzione Generale della ASL di Teramo, il personale medico e sanitario del reparto di Pediatria e Neonatologia, tutti i volontari e i partecipanti che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa per l’accoglienza, la disponibilità e la sensibilità dimostrate verso il progetto.

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