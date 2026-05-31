Teramo, triangolare di solidarietà per il Bambino Gesù: Nazionale Attori, Parlamentari e All Stars in campo per una nobile causa.

Il grande calcio e la solidarietà si uniscono a Teramo per un evento straordinario che coinvolgerà attori, parlamentari e ex calciatori Abruzzesi. Sabato 13 giugno 2026, lo Stadio Bonolis sarà il palcoscenico del triangolare benefico “Abruzzo di Cuore – Un goal per il Bambino Gesù”. L’evento sportivo e di spettacolo avrà inizio alle ore 17:00 e vedrà l’incrocio sul campo di gioco di tre squadre d’eccezione: la Nazionale Attori, la Nazionale Parlamentari e la selezione All Stars Abruzzo, tutte riunite per raccogliere fondi a sostegno della Fondazione Bambino Gesù.

La giornata inizierà alle ore 16:00 con un torneo preliminare dedicato alle scuole calcio del territorio, al fine di coinvolgere i giovani atleti e le famiglie presenti. A presentare l’evento sarà Francesca Martinelli. Oltre alle sfide calcistiche, il pubblico potrà godere di esibizioni artistiche e musicali, tra cui la Fanfara dei Carabinieri, gli Exentia, i MusicAbili, la scuola di ballo Voconi, Jacopo Di Gianvito al sax con Emanuele Graziano come musicista, e Raffaele De Benedictis nel ruolo di Ligabue.

L’atmosfera sarà riscaldata anche dal dj set curato dalla discoteca Il Gattopardo, che accompagnerà il pubblico con la sua selezione musicale. Durante l’evento saranno consegnati premi per il miglior tema, con libri di testo in palio per gli studenti. L’iniziativa, promossa dalla famiglia di un giovane in cura al Bambino Gesù, ha ricevuto il sostegno di OPI Teramo, dell’Amministrazione Comunale e dell’Associazione Culturale Big Match, con Goon come media partner.

I biglietti per l’evento, al costo di 7 euro, sono disponibili online su Ciaotickets e presso i rivenditori autorizzati. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Bambino Gesù ETS per sostenere le cure e l’assistenza dei giovani pazienti in cura. “Abruzzo di Cuore vuole essere molto più di un evento sportivo: sarà una festa aperta a tutti, capace di unire sport, musica, inclusione sociale e partecipazione del territorio in un’unica grande emozione” hanno dichiarato gli organizzatori.