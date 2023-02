Teramo, Valorizzazione del patrimonio culturale, convenzione tra Comune e Archivio di Stato 

- Advertisement -

Comune di Teramo , ultime dal sito web istituzionale:

Valorizzare il patrimonio culturale cittadino attraverso una collaborazione costante e la realizzazione di qualificati e organici progetti formativi e di ricerca nell’ambito delle discipline letterarie e storiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E’ l’obiettivo della convenzione, della durata di tre anni, sottoscritta tra l’Archivio di Stato e il Comune di Teramo e che impegna i due enti a lavorare insieme nella definizione e sviluppo di progetti, nell’ambito di studi e ricerche, per attività di ricognizione e valorizzazione di fondi documentari.Nello specifico, l’Archivio di Stato si occuperà di fornire il proprio supporto alle attività di ricerca di fonti documentarie conservate presso le sue sedi e a fornire, secondo necessità, copie di documenti a titolo gratuito in occasione di mostre, visite guidate o altre attività culturali organizzate congiuntamente dai due enti – precisa la nota online. Il Comune, per la sua parte, garantirà tutte le attività di competenza nell’organizzazione delle attività di promozione e si impegnerà a coinvolgere l’Archivio di Stato nell’attuazione di progetti di valorizzazione riguardanti degli Archivi o attuati anche grazie alle fonti documentarie conservate presso lo stesso Archivio di Stato – “Questa convenzione rappresenta un’ulteriore tappa del percorso di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e identitario di Teramo città capoluogo – sottolinea il Sindaco Gianguido D’Alberto – che passa virtuosamente attraverso la messa a sistema e la sinergia di enti ed istituzioni del territorio – riporta testualmente l’articolo online. In questa direzione, con l’Archivio di Stato stiamo sviluppando un’importante collaborazione scientifica e di valorizzazione del nostro patrimonio culturale che siamo sicuri darà frutti straordinari”. “Siamo orgogliosi di poter fornire il nostro contributo – dichiara la Direttrice dell’Archivio di Stato Valentina Carola – ed essere parte di un importante progetto di valorizzazione che non soltanto consoliderà il legame tra i cittadini e il territorio, ma farà di Teramo anche un centro culturale di interesse nazionale”.

