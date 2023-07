Teramo, Venerdì 14 luglio, seduta del Consiglio Comunale

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Venerdì 14 luglio 2023, alle ore 09.00 presso l’Auditorium del Parco della Scienza, si terrà la riunione del Consiglio Comunale in seduta pubblica; la seconda convocazione è fissata per il giorno 17 luglio alle ore 10:00, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2022 – ART. 227 DEL TUEL E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE 2022 (ART. 151 COMMA 6 ED ART. 231 COMMA 1 DEL TUEL – ART. 11 COMMA 6 D.LGS. 118/2011); 2. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 228 DEL 22/06/2023 ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000; 3. M.S. / COMUNE DI TERAMO – ESECUZIONE SENTENZA N. 711/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI TERAMO E SUCCESSIVO ATTO DI PRECETTO – RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO; 4. C.R. / COMUNE DI TERAMO – ESECUZIONE SENTENZA N. 141/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI TERAMO – RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO.

La seduta si svolgerà in presenza ed aperta al pubblico e sarà trasmessa via streaming: https://teramo.consiglicloud.it/home

