Teramo, Venerdì 28 novembre, seduta del Consiglio Comunale

Comune di Teramo , ultime dal sito web istituzionale:Il presidente del Consiglio, Albero Melarangelo, all’esito della conferenza dei capigruppo, ha convocato una seduta della stessa assise per venerdì 28 novembre, con inizio alle ore 9.00, in prima convocazione; la seconda convocazione è fissata per sabato 29 novembre, alle ore 15.00.Di seguito l’Ordine del Giorno – aggiunge testualmente l’articolo online. 1. DUP 2025/2027 – bilancio di previsione 2025/2027: variazione (art 175, comma 2, del D. LGS n. 267/2000) con applicazione quota del risultato di amministrazione 2024; 2. DUP 2025 2027-bilancio di previsione 2025 2027: variazione (art 175, comma 2, del D. LGS n. 267/2000);3. esecuzione sentenza del Tribunale di Teramo numero 143/2025 depositata il 7/2/2025 riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio in favore della controparte ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettera A) D. LGS numero 267/2000;4. esecuzione sentenza del Tribunale di Teramo numero 1103/2024 – riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettera A) D. LGS numero 267/2000 in favore dell’avente diritto;5. Esecuzione sentenza del Tribunale di Teramo numero 1388/2024 depositata il 18/12/2024 – riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio in favore della controparte ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettera A D. LGS numero 267/2000;6. Servizi di protezione civile – riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di euro 6.803,50 a titolo di rimborsi spese in favore delle associazioni di volontariato convenzionate e iscritte nell’elenco territoriale – si apprende dalla nota stampa. La seduta si svolgerà in presenza ed aperta al pubblico e sarà trasmessa via streaming: https://teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. consiglicloud.it/home – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune di Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.teramo.it