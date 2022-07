Teramo, Venerdì 29 luglio, seduta del Consiglio Comunale

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Al termine della conferenza dei capigruppo, il Presidente del Consiglio Alberto Melarengelo ha convocato una nuova seduta dell’assise, fissandola per venerdì 29 luglio 2022alle ore 08:30 ed in 2^ convocazione per il giorno lunedì 1 agosto 2022, presso l’Auditorium del Parco della Scienza –

- Pubblicità -

Di seguito i punti all’Ordine del Giorno – aggiunge testualmente l’articolo online.

1. Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 Ratifica della Deliberazione Di Giunta Comunale n. 280 Del 15/07/2022 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000;

2. Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2022 ai sensi degli Artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. N. 267/2000;

3. Riconoscimento debito fuori Bilancio Incentivo Recupero Ici Annualità 2018, 2019 E 2020;

4. Lavori Somma Urgenza – viene evidenziato sul sito web. Cavalcavia Via Maestri Del Lavoro Cig:9325402d2a – Riconoscimento Legittimità Debito Fuori Bilancio;

5. “Agenti Inquinanti Teramo Est: Miglioramento Viabilità locale Di San Nicolò al Tordino e dell’area Industriale – si apprende dalla nota stampa. Approvazione Progetto Definitivo e adozione Variante al P.R.G. art.li 12 E 19 D.P.R. 327/2001 T.U. Espropri”;

6. MOZIONE Gruppo consiliare Cittadini in Comune: “Politica abitativa del Comune di Teramo”;

7. MOZIONE Gruppo consiliare Cittadini in Comune: “ Sondaggio on-line per ubicazione nuovo Ospedale”.

La seduta si svolgerà in presenza, aperta al pubblico e sarà trasmessa in diretta streaming cliccando qui.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Teramo . I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche sulle pagine del portale web del Comune di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.teramo.it