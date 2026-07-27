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Teramo, Venerdì 31 luglio, seduta del Consiglio Comunale

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Teramo , nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il presidente del Consiglio Comunale, Alberto Melarangelo, ha fissato la prossima seduta dell’assise, convocandola per venerdì 31 luglio 2026, alle ore 10:30, e in seconda convocazione per lunedì 3 agosto 2026, alle ore 9:30, al Parco della Scienza – si apprende dal portale web ufficiale.  Di seguito, gli argomenti all’ordine del giorno: 1) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – MODIFICHE;2) APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029, AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) E DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2026;3) SOSTITUZIONE COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI;4) SOSTITUZIONE COMPONENTI COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA. DESIGNAZIONE PRESIDENTE;5) MOZIONE DEL CONSIGLIERE C. LUCA CORONA: PER LA DOTAZIONE DEL DISPOSITIVO A IMPULSO ELETTRICO (TASER) AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI TERAMO;6) MOZIONE DEL CONSIGLIERE C. GIANNI CALANDRINI: ISTITUZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RETE COMUNALE DI “OASI RINFRESCANTI” E “RIFUGI CLIMATICI” PER LA TUTELA DEI SOGGETTI FRAGILI DURANTE LE ONDATE DI CALORE ESTIVE.La seduta si svolgerà in presenza ed aperta al pubblico e sarà trasmessa via streaming:  https://teramo – consiglicloud.it/home – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.teramo.it

 

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