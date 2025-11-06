Teramo, Venerdì 31 ottobre, la Conferenza dei sindaci per l’approvazione della Strategia Territoriale dell’AUF Teramo, Val Vibrata, Costa Teramana

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Si terrà venerdì 31 ottobre, a partire dalle ore 9.00, al Parco della scienza di Teramo, l’assemblea dei sindaci dell’AUF (Area Urbana Funzionale) Teramo, Val Vibrata e Costa Teramana – Un appuntamento importante per il futuro del territorio, che vedrà la partecipazione degli amministratori dei 25 Comuni coinvolti, chiamati ad approvare la Strategia Territoriale dell’AUF, elaborata dopo un percorso partecipato e di ascolto di rappresentanti istituzionali, stakeholder e cittadini.L’incontro, moderato dal responsabile tecnico dell’AUF, Valeria Cerqueti, prevede gli interventi del dirigente del Comune di Teramo (ente capofila) Andrea Bufarale, del Rup dell’AUF Maria Paola Lupo e del project manager Giammario Cauti – aggiunge la nota pubblicata. Quest’ultimo illustrerà l’abstract della strategia, un progetto condiviso che punta a rafforzare la coesione tra i Comuni coinvolti e a promuovere una visione integrata del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Al termine, l’Assemblea dei sindaci, organo deputato, procederà all’approvazione della stessa – si legge sul sito web ufficiale. Un momento particolarmente significativo sarà dedicato ai ragazzi del Liceo Artistico “Delfico-Montauti” di Teramo, che hanno ideato e realizzato il logo ufficiale dell’AUF. “La loro creatività e il loro impegno rappresentano un esempio virtuoso di partecipazione giovanile e di collaborazione tra scuola e istituzioni”, ha commentato il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto – recita il testo pubblicato online. Durante l’evento, gli studenti presenteranno il concept grafico e il significato simbolico del logo, frutto di un percorso didattico e progettuale condiviso – riporta testualmente l’articolo online.

