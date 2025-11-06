- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 6, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàTeramo, Venerdì 31 ottobre, la Conferenza dei sindaci per l’approvazione della Strategia...
Attualità

Teramo, Venerdì 31 ottobre, la Conferenza dei sindaci per l’approvazione della Strategia Territoriale dell’AUF Teramo, Val Vibrata, Costa Teramana

- Spazio Pubblicitario 02 -

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Si terrà venerdì 31 ottobre, a partire dalle ore 9.00, al Parco della scienza di Teramo, l’assemblea dei sindaci dell’AUF (Area Urbana Funzionale) Teramo, Val Vibrata e Costa Teramana – Un appuntamento importante per il futuro del territorio, che vedrà la partecipazione degli amministratori dei 25 Comuni coinvolti, chiamati ad approvare la Strategia Territoriale dell’AUF, elaborata dopo un percorso partecipato e di ascolto di rappresentanti istituzionali, stakeholder e cittadini.L’incontro, moderato dal responsabile tecnico dell’AUF, Valeria Cerqueti, prevede gli interventi del dirigente del Comune di Teramo (ente capofila) Andrea Bufarale, del Rup dell’AUF Maria Paola Lupo e del project manager Giammario Cauti – aggiunge la nota pubblicata. Quest’ultimo illustrerà l’abstract della strategia, un progetto condiviso che punta a rafforzare la coesione tra i Comuni coinvolti e a promuovere una visione integrata del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Al termine, l’Assemblea dei sindaci, organo deputato, procederà all’approvazione della stessa – si legge sul sito web ufficiale.  Un momento particolarmente significativo sarà dedicato ai ragazzi del Liceo Artistico “Delfico-Montauti” di Teramo, che hanno ideato e realizzato il logo ufficiale dell’AUF. “La loro creatività e il loro impegno rappresentano un esempio virtuoso di partecipazione giovanile e di collaborazione tra scuola e istituzioni”, ha commentato il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto – recita il testo pubblicato online. Durante l’evento, gli studenti presenteranno il concept grafico e il significato simbolico del logo, frutto di un percorso didattico e progettuale condiviso – riporta testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 19, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.teramo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it