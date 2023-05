Teramo, Venerdì 5 maggio, seduta del Consiglio Comunale

- Advertisement -

Teramo , nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Venerdì 5 maggio prossimo, alle ore 9.00 presso l’Auditorium del Parco della Scienza, si terrà la riunione d’urgenza del Consiglio Comunale, in seduta pubblica via streaming, in 1^ convocazione; la seconda convocazione è fissata per lunedì 8 maggio alle ore 10:00.Allì’Ordine del giorno, il seguente argomento:

1. PNRR MISURA M2C2 INTERVENTO 4.1 DECRETO 509/2021- APPROVAZIONE PFTE E ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G. ART19 D.P.R. 327/2001 T.U. ESPROPRI”; proposta n.1255/2023.La seduta si svolgerà in presenza ed aperta al pubblico; per seguirla via streaming, cliccare qui.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Teramo . La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.teramo.it