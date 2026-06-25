Teramo, Villa Comunale senz’acqua, il Comune diffida l’ARAP e fa arrivare autobotti per tamponare l’emergenza

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Da giorni, nonostante le ripetute sollecitazioni del Comune nei confronti dell’ARAP, si registra unasituazione di criticità relativa alla mancata erogazione dell’acqua alla Villa Comunale – si apprende dalla nota stampa. Una situazione che mette a rischio l’ecosistema naturalistico della villa e alla quale, in via emergen-ziale, il Comune ha dato risposta rivolgendosi a una ditta esterna per fare arrivare alcune autobottid’acqua, con l’obiettivo di garantire un’adeguata portata d’acqua per il laghetto all’interno del pol-mone verde – si apprende dalla nota stampa. Contestualmente, l’ente ha diffidato l’ARAP, competente per il servizio, a mettere in campo tutte leazioni necessarie a garantire la corretta e necessaria portata d’acqua al laghetto, ai sensi della con-venzione stipulata tra i due enti.Convenzione che prevede che, dalla sorgente interessata, sia riservata in via prioritaria una deter-minata portata d’acqua per la Villa Comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Purtroppo sono diversi anni che registriamo la stessa problematica, con l’ARAP che di fatto non starispettando la relativa convenzione – sottolinea l’Assessore alle manutenzioni Mimmo Sbraccia – giànel periodo compreso tra luglio e ottobre 2025 eravamo stati costretti a segnalare ripetute criticità diadduzione di acqua al laghetto della Villa Comunale, tali da portare il livello dell’acqua del bacinosotto la soglia di accettabilità, e ad adottare soluzioni di emergenza al fine di garantire un minimo diadduzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oggi ci ritroviamo nella stessa situazione e questo è inaccettabile”.Da qui la diffida alla quale, in caso di mancato riscontro, seguiranno da parte del Comune tutte leazioni utili a tutelare i propri diritti, al fine di salvaguardare l’interesse pubblico, senza escludere an-che l’eventuale risoluzione della convenzione con i risvolti del caso – recita il testo pubblicato online. “L’anno scorso, nell’interlocuzione con ARAP, quest’ultima aveva assunto l’impegno di installaredei misuratori per controllare costantemente i dati della portata d’acqua – conclude l’AssessoreSbraccia – ma ad oggi questo non è stato fatto – recita il testo pubblicato online. Per questo nella diffida abbiamo chiesto anche la tra-smissione della lettura dei dati di portata utili a verificare un’effettiva e reale scarsità di adduzionedella sorgente – Salvaguardare l’ecosistema naturale della villa e valorizzare quello che, insieme alParco fluviale, rappresenta uno dei principali polmoni verdi della città, ha sempre rappresentato unapriorità dell’Amministrazione comunale, che in questi anni ha investito molte risorse su questo spa-zio, che rappresenta per i teramani un vero e proprio luogo del cuore”.Tra le attività realizzate: la riqualificazione dell’area giochi, l’installazione di una libreria, il potenzia-mento dell’illuminazione con l’installazione di un impianto dedicato, la realizzazione di un impiantodi filodiffusione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di Teramo e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.teramo.it