Teramo, Villa Mosca, la giunta approva i lavori di implementazione dell’impianto di illuminazione

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

La giunta comunale ha approvato i lavori di installazione di sette nuovi punti-luce a Villa Mosca, così da rispondere all’esigenza emersa in più occasioni da parte degli stessi cittadini – precisa la nota online. L’implementazione dell’impianto di illuminazione garantirà una maggiore visibilità sia per i cittadini che per le auto e anche una maggiore sicurezza, in particolare nell’area compresa tra gli incroci con via Nicola Da Guardiagrele e via Giovanni Palatucci. “Così come avevamo garantito ai cittadini – commentano il primo cittadino e l’assessore alle manutenzioni Valdo Di Bonaventura – abbiamo provveduto a dare una risposta immediata alle richieste, approvando l’avvio dei lavori per l’installazione di nuovi punti-luce – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo garantirà una migliore illuminazione dell’area, andando anche ad aumentare la sicurezza – Abbiamo mantenuto l’impegno che insieme al vicesindaco Giovanni Cavallari e al consigliere Maria Rita Santone avevamo assunto nei diversi incontri con i residenti e lo abbiamo fatto anche a seguito della collaborazione sempre avuta con la Prefettura e le Forze dell’Ordine”.L’importo previsto per i lavori è di circa 13mila euro e l’amministrazione ha già annunciato la volontà di avviare l’iter tecnico per l’installazione di una telecamera all’incrocio con via Nicola Da Guardiagrele – recita la nota online sul portale web ufficiale.

- Pubblicità -

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di Teramo e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.teramo.it