Termoli, Plastic Free festeggia sette anni di attivismo ambientale internazionale

Plastic Free compie sette anni e rafforza la sua presenza in Italia e nel mondo

L’associazione Plastic Free Onlus festeggia il settimo anniversario dalla sua nascita e avvia una nuova fase organizzativa per consolidare la sua presenza sul territorio nazionale, rafforzare il dialogo con istituzioni e aziende e accrescere il suo ruolo internazionale nel contrasto all’inquinamento da plastica.

Nata il 29 luglio 2019 a Termoli dall’idea di Luca De Gaetano, Plastic Free conta oggi su oltre 260mila volontari e si estende in più di 40 Paesi. Dalle pulizie ambientali, l’associazione si è progressivamente allargata alle scuole, alle amministrazioni pubbliche, alle imprese, alle università e ai tavoli internazionali, partecipando attivamente ai principali confronti globali sull’inquinamento da plastica.

In sette anni di attività, Plastic Free ha organizzato 10.818 appuntamenti di pulizia ambientale, rimuovendo 5.254.156 chilogrammi di plastica e rifiuti. Ha sottoscritto 574 protocolli d’intesa con i Comuni e premiato 141 amministrazioni come “Comuni Plastic Free”. Ha sensibilizzato 388.955 studenti e contribuito al salvataggio di 303 tartarughe marine.

La nuova visione dell’associazione si focalizza sull’attivazione delle persone per creare una cultura basata su evidenze scientifiche, azioni concrete e responsabilità collettiva. “Vogliamo mettere le persone nelle condizioni di agire e generare cambiamenti concreti”, afferma Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus.

Per supportare la crescita dell’associazione, è stata creata l’Executive Board, composta da figure chiave come Margherita Maiani, Silvia Pettinicchio, Christian De Leonardis, Vito Del Priore, Alberto Fio e la vicepresidente Rosapia Reale. Tra le prossime priorità figurano la costruzione di un coordinamento nazionale, una maggiore collaborazione con istituzioni e imprese, il rafforzamento della presenza internazionale e il lancio di nuove petizioni per coinvolgere i cittadini in proposte concrete.

In conclusione, De Gaetano sottolinea: “In questi sette anni abbiamo dimostrato che, unendo le persone intorno a obiettivi concreti, è possibile cambiare le cose”.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Plastic Free Onlus

Valerio L’Abbate

ufficiostampa@plasticfreeonlus.it

342.8632827

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