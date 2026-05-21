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Termovalorizzatori Palermo e Catania entro 2028

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Nelle ultime ore, la Sicilia è al centro dell’attenzione online, con il tema in tendenza sui motori di ricerca.

Uno dei punti focali riguarda i termovalorizzatori di Palermo e Catania, che dovrebbero entrare in funzione entro il 2028.

Secondo quanto dichiarato da Schifani, i lavori per la realizzazione di queste importanti infrastrutture dovrebbero concludersi a settembre 2028, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti e favorire la transizione verso un modello più sostenibile.

Si tratta di progetti di rilevanza strategica per le due città siciliane, che potrebbero avere un impatto significativo sull’ambiente e sul benessere dei cittadini.

Per rimanere aggiornati su questo e altri sviluppi legati alla Sicilia, è possibile approfondire online, consultando fonti autorevoli e aggiornate.

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