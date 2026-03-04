Una forte scossa di terremoto ha colpito la provincia di Catania, generando apprensione e preoccupazione tra la popolazione. L’evento sismico, di magnitudo 4,5, è stato avvertito in diverse zone, suscitando timori e richieste di informazioni da parte dei cittadini.

La scossa, con epicentro a Paternò, ha causato disagi e momenti di paura, ma al momento non si segnalano danni gravi o feriti. Le autorità competenti stanno monitorando la situazione e fornendo assistenza alle persone che ne avessero bisogno.

La notizia del terremoto a Catania è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i temi più ricercati online e in cima ai trend sui motori di ricerca. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare le fonti disponibili online.