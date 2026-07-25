Terremoto a Molise: scossa di magnitudo 4.1

Sabato 25 Luglio 2026 alle ore 05:58 (Europe/Rome), la provincia di Isernia è stata scossa da un terremoto di magnitudo 4.1, causando paura e preoccupazione tra i residenti. L’evento sismico ha sorpreso la gente nel cuore della notte, costringendo molte persone a uscire in strada per cercare sicurezza.

La notizia del terremoto si è diffusa rapidamente online, diventando uno dei temi più cercati sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento disponibile risale alle 00:10:00 del 25 luglio 2026, e al momento non sono ancora disponibili ulteriori dettagli sull’entità dei danni o sulla situazione dei residenti.

Si consiglia di rimanere informati su fonti affidabili per eventuali aggiornamenti sulla situazione e sulle misure di sicurezza da adottare in caso di nuove scosse. Il tema del terremoto è di grande rilevanza e interesse in queste ore, invitando tutti a approfondire online per ulteriori dettagli.