Terremoto a Napoli: forte scossa ai Campi Flegrei

Sabato 28 febbraio 2026, alle ore 11:38, una forte scossa sismica ha colpito la zona di Napoli, in particolare i Campi Flegrei, suscitando apprensione tra la popolazione. L’evento, avvertito da molte persone, ha generato preoccupazione e richieste di informazioni in tempo reale.

Secondo l’ultimo aggiornamento del feed, datato 28 febbraio 2026 alle 11:20, il terremoto ha provocato una sensazione di instabilità nella regione, evidenziando la complessa situazione sismica del territorio.

La notizia è attualmente al centro dell’attenzione online, essendo in cima ai top trend sui motori di ricerca. Gli utenti cercano approfondimenti e aggiornamenti costanti per comprendere meglio l’entità dell’evento e valutare eventuali rischi.

La zona dei Campi Flegrei, già oggetto di studi e monitoraggi continui, si conferma un’area di particolare criticità dal punto di vista sismico, con il bradisismo che rappresenta una variabile rilevante nella valutazione della stabilità del territorio.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla situazione in corso, si consiglia di consultare fonti autorevoli online e approfondire il tema alla luce delle informazioni più recenti disponibili.