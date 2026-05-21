Terremoto a Napoli: scossa ai Campi Flegrei

In queste ore, il tema del terremoto a Napoli è in cima ai trend online, suscitando grande interesse tra gli utenti che cercano aggiornamenti su motori di ricerca. Poco dopo l’alba, una forte scossa di magnitudo 4.4 è stata registrata ai Campi Flegrei, causando preoccupazione nella città e nelle zone limitrofe. Le scuole sono state chiuse a Pozzuoli come misura precauzionale.

Il terremoto ha generato un’ondata di reazioni e riflessioni sulla vulnerabilità sismica di Napoli, città caratterizzata da una storia millenaria e una densità abitativa significativa. Gli esperti sottolineano l’importanza della prevenzione e della preparazione per affrontare eventi di questo genere, che possono avere conseguenze devastanti per le comunità coinvolte.

L’ultimo aggiornamento disponibile risale a pochi minuti fa, confermando la dinamicità della situazione. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, è possibile consultare le fonti online per gli aggiornamenti in tempo reale su questo evento di rilevanza nazionale.