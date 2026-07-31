Terremoto a Napoli: violento sisma scuote la città

Un terremoto di magnitudo 4.3 ha colpito la provincia di Napoli, scuotendo violentemente la regione. L’evento sismico, avvenuto nella giornata di venerdì 31 luglio 2026, ha causato panico tra i residenti che hanno abbandonato le proprie abitazioni per cercare riparo.

La notizia del terremoto a Napoli è attualmente uno dei trend più ricercati online, posizionandosi in cima alle classifiche di ricerca sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento disponibile risale alle ore 20:10 del medesimo giorno.

La scossa tellurica ha generato un traffico informativo intenso, con numerosi utenti alla ricerca di ulteriori dettagli sull’accaduto. Al momento, non sono stati segnalati danni gravi o feriti, ma l’evento ha comunque destato preoccupazione nella popolazione locale.

Per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti sulla situazione legata al terremoto a Napoli, si consiglia di consultare le fonti online e i canali ufficiali competenti in materia.