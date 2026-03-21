Terremoto a Palermo: paura e disagi nella notte

Sabato 21 Marzo 2026 alle ore 05:58 (Europe/Rome) la città di Palermo è stata scossa da un terremoto che ha generato panico e disagi tra la popolazione. Le scosse, con magnitudo tra 4 e 5, hanno interessato anche la zona tra Messina e le Eolie, dove si sono registrati 15 eventi sismici, il più forte di magnitudo 4.6.

La notizia è al centro dell’attenzione online, essendo in cima ai trend sui motori di ricerca. Gli abitanti si sono svegliati nel cuore della notte a causa del terremoto, che ha generato momenti di grande apprensione e preoccupazione.

Al momento, il traffico di informazioni e di notizie sull’evento è in costante aumento, con l’ultimo aggiornamento feed risalente alle 02:40 del mattino. Si consiglia di approfondire online per eventuali aggiornamenti e ulteriori dettagli sulla situazione attuale.