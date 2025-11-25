Terremoto di magnitudo 2.0 del 25-11-2025 ore 06:45:02 a 2 km a sud di Capitignano (AQ)

Evento sismico rilevato in Abruzzo dall’INGV attraverso la propria rete di sensori.Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è stato rilevato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) a 2 km a sud di Capitignano (In provincia di L’Aquila), il25-11-2025 06:45:02 (UTC +01:00) ora italianacon coordinate geografiche dell’epicentro (latitudine, longitudine) 42.5008, 13.2953 ad una profondità di 16 km.Di seguito la distanza dalle principali città della macro-zona del Centro Italia: il terremoto è stato localizzato 19 Km a nordW di L’Aquila (69753 abitanti) 38 Km ad ovest di Teramo (54892 abitanti) 54 Km a est di Terni (111501 abitanti) 70 Km a sud-est di Foligno (57155 abitanti) 70 Km ad ovest di Montesilvano (53738 abitanti) 72 Km a nord di Tivoli (56533 abitanti) 73 Km a nord di Guidonia Montecelio (88673 abitanti) 74 Km ad ovest di Chieti (51815 abitanti) 76 Km ad ovest di Pescara (121014 abitanti) 95 Km a nord di Roma (2864731 abitanti) 98 Km a est di Viterbo (67173 abitanti) 100 Km a nord di Velletri (53303 abitanti)

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino sismico diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il bollettino sismico, qui riportato secondo il testo del comunicato diffuso, e’ stato divulgato, alle ore 14, mediante il sito internet dell’INGV, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla scossa sismica rilevata. Fonte della nota riportata: terremoti.ingv.it