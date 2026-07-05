Terremoto di magnitudo 2.2 del 05-07-2026 ore 18:39:13 a 5 km a est di Rocca Santa Maria (TE)

Evento sismico rilevato in Abruzzo dall’INGV attraverso la propria rete di sensori.Un terremoto di magnitudo ML 2.2 è stato rilevato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) a 5 km a est di Rocca sudanta Maria (In provincia di Teramo), il05-07-2026 18:39:13 (UTC +02:00) ora italianacon coordinate geografiche dell’epicentro (latitudine, longitudine) 42.6867, 13.5858 ad una profondità di 15 km.Di seguito la distanza dalle principali città della macro-zona del Centro Italia: il terremoto è stato localizzato 10 Km ad ovest di Teramo (54892 abitanti) 40 Km a nord di L’Aquila (69753 abitanti) 50 Km ad ovest di Montesilvano (53738 abitanti) 57 Km ad ovest di Pescara (121014 abitanti) 61 Km a nordW di Chieti (51815 abitanti) 78 Km a est di Foligno (57155 abitanti) 78 Km a est di Terni (111501 abitanti)

Il bollettino sismico riportato nel presente articolo e’ stato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il bollettino sismico, qui riportato secondo il testo del comunicato diffuso, e’ stato divulgato, alle ore 21, anche sulle pagine del portale web dell’INGV, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: aterremoti.ingv.it