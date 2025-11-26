Terremoto di magnitudo 2.7 del 25-11-2025 ore 06:15:08 a 2 km a sud diW Capitignano (AQ)

Scossa sismica rilevata in Abruzzo dall’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.Un terremoto di magnitudo ML 2.7 è stato rilevato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) a 2 km a sud diW Capitignano (In provincia di L’Aquila), il25-11-2025 06:15:08 (UTC +01:00) ora italianacon coordinate geografiche dell’epicentro (latitudine, longitudine) 42.5072, 13.2948 ad una profondità di 16 km.Di seguito la distanza dalle principali città della macro-zona del Centro Italia: il terremoto è stato localizzato 19 Km a nordW di L’Aquila (69753 abitanti) 38 Km ad ovest di Teramo (54892 abitanti) 53 Km a est di Terni (111501 abitanti) 69 Km a sud-est di Foligno (57155 abitanti) 70 Km ad ovest di Montesilvano (53738 abitanti) 73 Km a nord di Tivoli (56533 abitanti) 73 Km a nord di Guidonia Montecelio (88673 abitanti) 74 Km ad ovest di Chieti (51815 abitanti) 76 Km ad ovest di Pescara (121014 abitanti) 95 Km a nord di Roma (2864731 abitanti) 98 Km a est di Viterbo (67173 abitanti) 100 Km a sud-est di Perugia (166134 abitanti)

Il bollettino sismico riportato nel presente articolo e’ stato diramato, oggi, dall’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto, e’ stato divulgato, alle ore 00, anche sulle pagine del portale web dell’INGV, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: aterremoti.ingv.it