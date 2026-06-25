Terremoto in Venezuela: violente scosse a Caracas

Nelle ultime ore, il tema del terremoto è in cima ai top trend sui motori di ricerca. Un violento sisma ha colpito il Venezuela, provocando il crollo di diversi edifici nella capitale Caracas. Le autorità stanno monitorando la situazione da vicino e si sta verificando se vi siano italiani intrappolati a seguito di questa emergenza.

La scossa sismica è stata così devastante da richiedere l’attivazione di procedure di emergenza per far fronte ai danni causati. Si tratta di un evento di grande impatto che ha generato preoccupazione a livello internazionale.

Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie riguardanti questa tragedia naturale, si consiglia di consultare fonti autorevoli online e seguire gli aggiornamenti in tempo reale.