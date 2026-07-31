Terremoto Napoli: scossa 4.7 nel Vesuvio

Una forte scossa di magnitudo 4.7 ha colpito l’area vulcanica vicino a Napoli, provocando il panico tra la popolazione locale. L’evento sismico ha causato il ferimento di quattro persone e danni a edifici nella zona.

La notizia del terremoto a Napoli è attualmente uno dei temi più ricercati online, posizionandosi ai vertici delle tendenze sui motori di ricerca. L’ultima informazione disponibile risale alle 22:50 di questa sera.

Il sisma ha generato una forte scossa avvertita in tutta la regione, portando i turisti a mettersi in salvo in seguito alla violenta vibrazione. Gli abitanti della zona hanno vissuto momenti di grande apprensione a causa del terremoto che ha interessato l’area vesuviana.

Per ulteriori dettagli sull’evento e gli aggiornamenti in tempo reale, è possibile consultare le fonti online per approfondire la situazione e seguire gli sviluppi della vicenda.