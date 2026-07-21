Terza ondata di caldo in declino, arrivo aria fresca e temporali

In queste ore il tema in tendenza online riguarda il calo delle temperature in Italia, a seguito della fine della terza ondata di caldo che ha colpito il Paese. Le previsioni indicano l’arrivo di aria fresca norvegese e temporali in diverse regioni, portando sollievo dopo giorni di calura intensa. Le ultime informazioni meteo segnalano un cambiamento climatico imminente, con temperature in diminuzione e fenomeni temporaleschi in arrivo.

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