Tesla model 3: prezzo ribassato in Europa

La notizia del ribasso del prezzo della Tesla Model 3 in Europa sta facendo scalpore sul web in queste ore, posizionandosi ai vertici delle ricerche online. Secondo quanto riportato, il prezzo del veicolo è stato abbassato a meno di 34.000 euro, rendendola competitiva rispetto alle automobili a benzina tradizionali.

Questa mossa da parte di Tesla potrebbe avere un impatto significativo sul mercato dell’auto elettrica, incoraggiando sempre più persone ad optare per soluzioni a zero emissioni. La Model 3, in particolare, è già apprezzata per le sue prestazioni e la tecnologia innovativa che offre.

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