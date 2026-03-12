Tether: il magnate italiano della criptovaluta

In queste ore, il tema del tether è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. La notizia riguarda il fondatore di Tether che, grazie al successo della criptovaluta, si è aggiudicato il titolo di uomo più ricco d’Italia, mentre il CEO si posiziona al quarto posto. Questo avvenimento è parte di un fenomeno più ampio che vede quattro italiani tra i miliardari più ricchi al mondo nel 2026. Nel frattempo, Elon Musk si conferma l’uomo più ricco di sempre, con un patrimonio stimato di 839 miliardi di dollari secondo la classifica Forbes. Un’ulteriore conferma del crescente impatto dell’economia digitale e delle criptovalute nel panorama finanziario globale.

