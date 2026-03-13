Tether: miliardari italiani in vetta

In queste ore il tema del tether è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Una notizia che ha destato grande interesse riguarda i miliardari italiani più ricchi, con Giancarlo Devasini che supera Giovanni Ferrero e Pignataro nella classifica Forbes. Con un patrimonio di 89 miliardi di dollari, Devasini diventa l’uomo più ricco d’Italia, seguito dal Ceo di Tether che si posiziona al quarto posto. Questi dati confermano la posizione di rilievo che il tether e i suoi protagonisti occupano nell’ambito dell’economia e della finanza internazionale. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online la questione.