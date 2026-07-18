Tetto: tragedia sul lavoro a Masi Torello

La notizia della tragedia sul lavoro a Masi Torello ha scosso l’opinione pubblica. Un operaio è caduto dal tetto di un capannone e purtroppo ha perso la vita. Questo incidente drammatico ha portato alla luce la delicata questione della sicurezza sul lavoro, un tema sempre attuale e su cui è necessario porre grande attenzione.

Le indagini sono ancora in corso e i droni sono stati impiegati per ricostruire la dinamica dell’infortunio. Incidenti come questo pongono l’accento sull’importanza di adottare misure di prevenzione adeguate e di assicurare condizioni di lavoro sicure per tutti.

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