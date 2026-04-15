- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Aprile 15, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaThe strokes a Bologna: concerto unico il 17 ottobre
Notizie Italia

The strokes a Bologna: concerto unico il 17 ottobre

- Spazio Pubblicitario 02 -

Oggi, mercoledì 15 aprile 2026, l’attenzione online è tutta concentrata su The Strokes che si esibiranno a Bologna il prossimo 17 ottobre. La band rock newyorkese ha annunciato questa unica data italiana, scatenando l’entusiasmo dei fan e posizionandosi in cima ai trend sui motori di ricerca.

Con un’ultima conferma feed alle 10:10 di questa mattina, si conferma l’imminente arrivo del gruppo a Bologna per un concerto imperdibile. Inoltre, la band ha già annunciato un’altra tappa europea a Parigi per l’autunno del 2026, confermando la loro presenza sulla scena musicale internazionale.

Per tutti gli appassionati di musica e fan de The Strokes, questo concerto rappresenta un’opportunità unica per vivere un’esperienza indimenticabile. L’attesa è alle stelle e i biglietti stanno già andando sold-out, quindi non perdere l’occasione di assistere a uno degli eventi musicali più attesi dell’anno.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul concerto dei The Strokes a Bologna, ti invitiamo a approfondire online per non perdere nessuna novità su questo imperdibile evento musicale.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it