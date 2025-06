“Ti SOS-tengo”: un reggiseno sul comodino per le donne operate al seno

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 1 Abruzzo:gio 05 giu, 2025L’Aquila – Un reggiseno nuovo sul comodino, pronto per essere indossato dopo l’intervento chirurgico – recita il testo pubblicato online. ? questa la delicata e concreta attenzione rivolta alle donne operate al seno presso l’Unit? Operativa di Chirurgia Senologica della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, guidata dalla dottoressa Laura Pizzorno – riporta testualmente l’articolo online. L’iniziativa, dal titolo significativo “Ti SOS-tengo”, ? promossa dall’associazione Salute Donna ODV dell’Aquila e ha un impatto immediato e tangibile sulla qualit? dell’assistenza post-operatoria – si legge sul sito web ufficiale. ?Una delle preoccupazioni pi? ricorrenti tra le nostre pazienti – spiega la dottoressa Pizzorno – ? proprio quella legata alla scelta e all’acquisto di un reggiseno adeguato per il post intervento – recita il testo pubblicato online. Grazie a questa iniziativa, potranno trovarne uno direttamente in reparto, selezionato in base alle indicazioni cliniche: noi conosciamo gi? la protesi che andremo a impiantare e quindi anche la misura adatta – viene evidenziato sul sito web. Un pensiero in meno per le nostre pazienti, in un momento cos? delicato?. La Direzione della ASL 1 desidera esprimere un sincero ringraziamento all’associazione Salute Donna ODV per il sostegno concreto e sensibile dimostrato verso le donne in cura presso la nostra struttura – viene evidenziato sul sito web. Un gesto semplice, ma di grande valore, che si inserisce nel percorso di umanizzazione delle cure e vicinanza al paziente che l’Azienda persegue con convinzione

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it