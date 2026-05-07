Ticketmaster taglia il personale del 8%

La notizia di Ticketmaster che ha tagliato il 8% del personale, coinvolgendo principalmente dipendenti del settore ingegneristico, produttivo e di design, è in cima ai top trend sui motori di ricerca in queste ore. L’ultimo aggiornamento del feed risale alle 11:00 di oggi. Si tratta di un cambiamento significativo per l’azienda che potrebbe avere ripercussioni sulle attività future.

Intanto, Ticketmaster ha lanciato l’app Ignite In-Venue nel Regno Unito e ha presentato una nuova piattaforma di app end-to-end per le location nel paese. Questi sviluppi potrebbero indicare una strategia di espansione e innovazione da parte dell’azienda nel mercato britannico.

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